Fenice di Venezia Elena Pierini nuova direttrice del coro Gelo del sindacato | Era meglio non cambiare

Elena Pierini è stata nominata nuova direttrice del coro della Fenice e assumerà l’incarico a settembre, sostituendo il Maestro Alfonso Caiani che termina il suo mandato dopo cinque anni. Caiani aveva già diretto il coro anche nel 2008 e nel 2009. Il sindacato ha espresso perplessità sulla decisione di cambiare la guida del coro, ritenendo che sarebbe stato meglio mantenere la continuità.

Elena Pierini sarà la nuova guida del Coro della Fenice. A settembre prenderà il posto dell’attuale Maestro Alfonso Caiani che concluderà il mandato quinquennale, dopo esserci stato anche nel 2008 e nel 2009. La nomina è arrivata durante la tournée a Lubiana e non è stata anticipata alla Rsu che, come avvenuto con Beatrice Venezi, l’ha appresa dai media. Nell’ultimo incontro sindacale del 2 luglio, era stato proprio chiesto al sovrintendente Nicola Colabianchi se ci fossero novità e lui aveva risposto che non aveva ancora il nome: poi la decisione, un po’ a sorpresa. Tuttavia, anche se non ci sono state mobilitazioni come nel caso della direttrice d’orchestra lucchese, nominata e poi licenziata, anche il nome di Pierini ha creato qualche perplessità. 🔗 Leggi su Corrieredelveneto.corriere.it

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