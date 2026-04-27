Dopo mesi di proteste, è stato annunciato che la direttrice d'orchestra non ricoprirà più il ruolo di direttrice musicale al Teatro La Fenice di Venezia. La decisione è stata comunicata ufficialmente e ha trovato il consenso dei musicisti del teatro, che hanno accolto la notizia con applausi. La relazione tra l'artista e il teatro si è conclusa senza ulteriori dettagli pubblici, segnando la fine di un periodo di tensioni.

B eatrice Venezi non sarà più la direttrice musicale del Teatro La Fenice. Una storia d’amore mai iniziata, terminata con un divorzio che i musicisti del teatro veneziano hanno festeggiato con applausi e soddisfazione dopo mesi di proteste. La nomina di Venezi, annunciata il 22 settembre 2025 e prevista con decorrenza dal 1° ottobre 2026, è stata ufficialmente revocata. Il sovrintendente del Teatro, Nicola Colabianchi, ha deciso di voler « annullare tutte le collaborazioni future con la maestra Beatrice Venezi ». Parole dure e categoriche arrivate proprio da colui che, più di tutti in questi mesi, aveva tentato di difenderla pubblicamente dalle accuse di inadeguatezza.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Dopo mesi di proteste è ufficiale: la direttrice d'orchestra non sarà più la direttrice musicale del Teatro La Fenice di Venezia

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