Una donna di 62 anni è stata trovata morta nella sua abitazione a Coriano, nel Riminese, nella serata del 15 luglio 2026. Un uomo ha chiamato i carabinieri dichiarando di averla uccisa. Le forze dell'ordine sono intervenute sul posto e hanno arrestato l’uomo. La donna è deceduta nel suo appartamento. La dinamica dell’evento e le motivazioni sono ancora in fase di accertamento.

Rimini, 15 luglio 2026 – Un femminicidio si è consumato nella serata a Coriano, nel Riminese, dove una donna di 62 anni è stata uccisa all'interno dell'abitazione. Secondo le prime informazioni, l’ex marito è già stato fermato dai carabinieri. Sarebbe stato lui stesso a contattare il 112, riferendo di aver ucciso la compagna. All'arrivo dei militari, intervenuti con i carabinieri di Coriano, della Compagnia di Riccione e del Nucleo investigativo di Rimini, il presunto responsabile si trovava accanto al corpo della donna. https:www.ilrestodelcarlino.itanconacronacaluigia-uccisa-50-coltellate-autopsia-l94gk85d L’arma del delitto. La dinamica dell'omicidio è ancora in fase di ricostruzione e non è stato ancora accertato se il delitto sia stato commesso con un martello o con un coltello. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Uccide la ex moglie e chiama i carabinieri: “L’ho ammazzata”, femminicidio nel Riminese

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ORRORE A PIACENZA: UCCIDE LA MOGLIE A COLTELLATE E POI CHIAMA I CARABINIERI. VENITE L'HO UCCISA

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