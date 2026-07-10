Femminicidio a Loreto donna di 33 anni uccisa a coltellate in casa | bloccato l’ex compagno

Da fanpage.it 10 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Una donna di 33 anni è stata trovata morta in casa a Loreto, con ferite da arma bianca. L’allarme è stato dato da alcuni residenti che hanno notato un uomo in strada, visibilmente sanguinante e in stato confusionale. La polizia ha fermato l’ex compagno della vittima poco dopo l’intervento. La lite tra i due sarebbe scoppiata in casa prima dell’aggressione. La scena del delitto è stata sequestrata, e sono in corso accertamenti.

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Una donna di 33 anni è stata uccisa a coltellate al culmine di una lite con l'ex compagno a Loreto, nella provincia di Ancona. L'allarme lanciato da alcuni residenti che hanno visto l'uomo barcollante in strada ancora sporco di sangue. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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