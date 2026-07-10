Femminicidio a Loreto donna di 33 anni uccisa a coltellate in casa | bloccato l’ex compagno
Una donna di 33 anni è stata trovata morta in casa a Loreto, con ferite da arma bianca. L’allarme è stato dato da alcuni residenti che hanno notato un uomo in strada, visibilmente sanguinante e in stato confusionale. La polizia ha fermato l’ex compagno della vittima poco dopo l’intervento. La lite tra i due sarebbe scoppiata in casa prima dell’aggressione. La scena del delitto è stata sequestrata, e sono in corso accertamenti.
Una donna di 33 anni è stata uccisa a coltellate al culmine di una lite con l'ex compagno a Loreto, nella provincia di Ancona. L'allarme lanciato da alcuni residenti che hanno visto l'uomo barcollante in strada ancora sporco di sangue. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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#Femminicidio a Loreto (AN): una donna di 33 anni è stata uccisa a coltellate dall'ex compagno 35enne, nella sua abitazione. L'allarme è stato dato da alcuni residenti. L'omicida è stato immediatamente arrestato Foto archivio Ansa - X x.com
Femminicidio a Loreto: una donna di 33 anni è stata trovata morta in casa. I carabinieri hanno fermato l’ex compagno. La ricostruzione di quanto accaduto è ancora in corso. facebook
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