Femminicidio a Loreto donna di 33 anni uccisa a coltellate in casa | bloccato l’ex compagno

Notizia in breve

Una donna di 33 anni è stata trovata morta in casa a Loreto, con ferite da arma bianca. L’allarme è stato dato da alcuni residenti che hanno notato un uomo in strada, visibilmente sanguinante e in stato confusionale. La polizia ha fermato l’ex compagno della vittima poco dopo l’intervento. La lite tra i due sarebbe scoppiata in casa prima dell’aggressione. La scena del delitto è stata sequestrata, e sono in corso accertamenti.