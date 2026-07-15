Femminicidio Aurora Tila la madre non crede al pentimento dell' ex ragazzo | Vuole solo uno sconto di pena
La madre di Aurora Tila non crede alle scuse dell’ex ragazzo della figlia, che ha ammesso il delitto in tribunale. Dopo la confessione, Corbellini ha dichiarato di non essere convinta che ci siano sincerità o pentimento. L’uomo ha chiesto uno sconto di pena, ma la madre resta ferma nel suo giudizio. Nessun altro dettaglio sulle motivazioni o sui passaggi processuali è stato fornito.
“Nulla”, questo ha provato Morena Corbellini dopo la confessione che l’ex fidanzato della figlia Aurora Tila ha affidato ai giudici nell’aula della Corte d’Appello di Piacenza. Per la madre della vittima l’imputato non avrebbe confessato in quanto mosso da un reale pentimento, bensì avrebbe posto in atto una strategia per ottenere uno sconto di pena. La madre della 13enne non crede al pentimento Il parere di Roberta Bruzzone Il femminicidio di Aurora Tila La condanna in primo grado dell'ex fidanzato La madre della 13enne non crede al pentimento La mattina di mercoledì 15 luglio le telecamere di Morning News hanno raggiunto Morena Corbellini, la madre di Aurora Tila, per chiederle un commento sulla confessione dell’ex fidanzato della figlia. 🔗 Leggi su Virgilio.it
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Aurora Tila, parla la mamma: «La confessione? Una scelta furbesca. Spera in uno sconto di pena. Non perdonerò mai l'assassino né sua madre che sapeva tutto»La madre di Aurora Tila ha commentato la confessione dell'ex fidanzato della figlia, definendola una mossa strategica per ottenere uno sconto di pena.
Temi più discussi: Femminicidio Aurora Tila, l’ex fidanzato 15enne confessa in appello. Processo aggiornato al 10 settembre; Omicidio di Aurora Tila, l'ex fidanzato parla in appello e confessa; Femminicidio di Aurora Tila a Piacenza, l'ex fidanzato confessa al processo in appello; Femminicidio di Aurora Tila, l'ex fidanzato confessa in appello, quasi due anni dopo: L'ho uccisa io. La famiglia: La pena non venga ridotta.
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