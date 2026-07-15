Femminicidio Aurora Tila la madre non crede al pentimento dell' ex ragazzo | Vuole solo uno sconto di pena

Notizia in breve

La madre di Aurora Tila non crede alle scuse dell’ex ragazzo della figlia, che ha ammesso il delitto in tribunale. Dopo la confessione, Corbellini ha dichiarato di non essere convinta che ci siano sincerità o pentimento. L’uomo ha chiesto uno sconto di pena, ma la madre resta ferma nel suo giudizio. Nessun altro dettaglio sulle motivazioni o sui passaggi processuali è stato fornito.