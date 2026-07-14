Femminicidio di Aurora Tila Bruzzone commenta la confessione dell' ex | Non significa autentico pentimento
Durante la prima udienza del processo d’appello, l’ex fidanzato ha ammesso di aver ucciso una ragazza di 13 anni, confessando per la prima volta. Roberta Bruzzone ha commentato questa dichiarazione, sottolineando che la confessione non equivale a un reale pentimento. La donna ha evidenziato che il gesto non implica automaticamente un cambiamento di atteggiamento o di intenzioni da parte dell’imputato.
Roberta Bruzzone ha commentato i recenti sviluppi sul femminicidio di Aurora Tila, legati alla confessione dell’ex fidanzato che, durante la prima udienza del processo d’appello, ha ammesso per la prima volta di aver ucciso la 13enne. Secondo la nota criminologa, decidere di confessare “non significa automaticamente compiere un gesto di autentico pentimento”. Femminicidio di Aurora Tila: la confessione dell'ex fidanzato Il commento di Roberta Bruzzone sul caso Aurora Tila La famiglia di Aurora Tila chiede la conferma della condanna Femminicidio di Aurora Tila: la confessione dell’ex fidanzato Aurora Tila è morta a 13 anni il 25 ottobre del 2024 a Piacenza. 🔗 Leggi su Virgilio.it
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