Femminicidio di Aurora Tila Bruzzone commenta la confessione dell' ex | Non significa autentico pentimento

Notizia in breve

Durante la prima udienza del processo d’appello, l’ex fidanzato ha ammesso di aver ucciso una ragazza di 13 anni, confessando per la prima volta. Roberta Bruzzone ha commentato questa dichiarazione, sottolineando che la confessione non equivale a un reale pentimento. La donna ha evidenziato che il gesto non implica automaticamente un cambiamento di atteggiamento o di intenzioni da parte dell’imputato.