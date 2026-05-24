Il padre di Federico Zampaglione è deceduto. Il cantante ha scritto sui social un messaggio di addio, ricordando il rapporto e anticipando un possibile nuovo progetto musicale. La notizia ha suscitato cordoglio tra i fan della band. La famiglia ha confermato la scomparsa senza ulteriori dettagli sulle circostanze.

ROMA – “Ciao papà! Il nostro è stato un viaggio incredibile! Mi mancherai tantissimo e quando ci rincontreremo scriveremo subito una nuova canzone. Salutami e abbracciami tanto mamma. Vi amerò per sempre”. E’ quanto scrive sulla sua pagina Facebook il cantante e leader dei Tiromancino, Federico Zampaglione (foto), che ha perso il padre Domenico, preside di scuola superiore che scrisse anche alcune canzoni con suo figlio. L'articolo L'Opinionista. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Lutto nei Tiromancino, è morto il padre di Federico Zampaglione

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