Lutto nei Tiromancino è morto il padre di Federico Zampaglione

Da lopinionista.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il padre di Federico Zampaglione è deceduto. Il cantante ha scritto sui social un messaggio di addio, ricordando il rapporto e anticipando un possibile nuovo progetto musicale. La notizia ha suscitato cordoglio tra i fan della band. La famiglia ha confermato la scomparsa senza ulteriori dettagli sulle circostanze.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

ROMA – “Ciao papà! Il nostro è stato un viaggio incredibile! Mi mancherai tantissimo e quando ci rincontreremo scriveremo subito una nuova canzone. Salutami e abbracciami tanto mamma. Vi amerò per sempre”. E’ quanto scrive sulla sua pagina Facebook il cantante e leader dei Tiromancino, Federico Zampaglione (foto), che ha perso il padre Domenico, preside di scuola superiore che scrisse anche alcune canzoni con suo figlio. L'articolo L'Opinionista. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

lutto nei tiromancino 232 morto il padre di federico zampaglione
© Lopinionista.it - Lutto nei Tiromancino, è morto il padre di Federico Zampaglione
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Federico Zampaglione, leader dei Tiromancino, testimonial di “Promuovi la tua musica”Federico Zampaglione, cantante dei Tiromancino, è stato scelto come testimonial per il progetto “Promuovi la tua musica”.

Tiromancino, il nuovo tour nei teatri d’Italia. Zampaglione: “Avevo giurato di non fare più albumI Tiromancino annunciano un nuovo tour nei teatri italiani, in concomitanza con l’uscita del loro album più recente.

Federico Zampaglione e l'arte di rinascere, la libertà fuori dal tempo dei TiromancinoOggi fare un disco significa affrontare una società che giudica e sente il bisogno di apparire in fretta. È un mondo difficile, in cui ci si può sentire inadeguati. Nel 2021 pensavo di aver chiuso ... ilfoglio.it

Federico Zampaglione dei Tiromancino a 105 Mi Casa: guarda le fotoFederico Zampaglione dei Tiromancino a Mi Casa. Qualche giorno fa è stato ospite di Tony & Ross per una puntata molto speciale di 105 Friends in occasione della quale l’eclettico artista romano, ... 105.net

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web