Federico Basso ha descritto il suo percorso artistico, passando dal successo a LOL – Chi ride è fuori, all’esperienza al DopoFestival, fino al debutto nel doppiaggio con Toy Story 5. Ha commentato positivamente le proprie esperienze, definendo il DopoFestival e LOL “bellissime”. Riguardo a Stefano De Martino, ha detto che è professionale, preparato e una persona fantastica. L’intervista ha approfondito le tappe principali della sua carriera e i progetti recenti.

Dal trionfo a LOL – Chi ride è fuori all’esperienza al DopoFestival, passando per il debutto nel mondo del doppiaggio con Toy Story 5. In occasione del BCT Festival di Benevento, Federico Basso ha raccontato le emozioni legate alla sua ultima avventura professionale, il rapporto con il personaggio di Smarty Pants, il sogno Sanremo e la stima per Stefano De Martino. Un percorso ricco di soddisfazioni che conferma la versatilità di uno dei comici più apprezzati degli ultimi anni. Intervista a Federico Basso al BCT Festival di Benevento. Partiamo dalla tua ultima avventura nel mondo del doppiaggio con Toy Story 5. Che esperienza è stata? «È stata una meravigliosa avventura, soprattutto perché totalmente inaspettata. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

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© Superguidatv.it - Federico Basso: “Toy Story? Un sogno inimmaginabile. DopoFestival e LOL bellissime esperienze. Stefano De Martino? Professionale, preparato e una persona fantastica” – Intervista

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