Recentemente, due figure note nel mondo dello spettacolo si sono scambiate commenti positivi sui social media, suscitando curiosità tra i loro follower. Si tratta di un messaggio di apprezzamento pubblicato su Instagram, in cui entrambe hanno espresso parole di stima reciproca. La comunicazione tra le due, che in passato non si erano mai mostrata così vicine, ha attirato l’attenzione di chi segue le loro attività online. La scena ha attirato l’attenzione di molti, soprattutto considerando la storia passata tra le due.

C omplimenti affettuosi e sinceri, da donna a donna, sotto un post di Instagram: è lo scambio di battute che ha visto protagoniste Belén Rodriguez ed Emma Marrone e che non è passato inosservato ai follower delle ex rivali in amore, tra cui i rapporti sono oramai più che distesi da tempo. Emma Marrone dimagrita: «Ozempic? No, allenamento e piano alimentare» X Leggi anche › Emma Marrone: «Tornare con Stefano De Martino? Mai: è come il fidanzato del liceo» Belén, il commento a Emma Marrone su Instagram. È stata la showgirl argentina la prima a commentare il post in cui la cantante annuncia il suo prossimo tour estivo. «Bellissima, posso dire? Sempre più bella!», il suo commento. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - La showgirl e la cantante si sono scambiate complimenti affettuosi su Instagram. Una cosa inimmaginabile fino a qualche anno fa. Colpa di Stefano De Martino

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