Toy Story 5 | Katia Follesa Federico Basso e Gianluca Gazzoli sono le nuove voci italiane del film Pixar

Disney e Pixar hanno annunciato le voci italiane per Toy Story 5. Tra i doppiatori sono presenti Katia Follesa, Federico Basso e Gianluca Gazzoli. La conferma delle collaborazioni è stata resa nota ufficialmente dalle aziende produttrici del film. La pellicola rappresenta il quinto capitolo della serie animata. I nomi dei nuovi interpreti sono stati comunicati pubblicamente da fonti ufficiali. La produzione del film è in corso, con l’uscita prevista in futuro.

Disney e Pixar hanno ufficializzato i nomi delle celebri personalità che andranno a comporre il cast del doppiaggio vocale italiano di Toy Story 5, l’attesissimo quinto capitolo della saga animata. Entrando nel dettaglio dei ruoli, l’attrice e conduttrice Katia Follesa presterà la propria voce a Lilypad, un modernissimo e intelligente tablet a forma di rana che diventerà rapidamente il nuovo passatempo preferito di Bonnie, scatenando la forte preoccupazione di Jessie e della vecchia guardia dei giocattoli tradizionali. Il comico e autore Federico Basso interpreterà invece Smarty Pants, un saputello dispositivo high-tech per l’addestramento al vasino rimasto per anni dimenticato in modalità standby e richiamato in azione per una missione speciale. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

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Toy Story 5: Katia Follesa, Federico Basso e Gianluca Gazzoli nel cast vocale italiano

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