Fede e Magui i due pesci rossi che hanno ottenuto il riconoscimento come soggetti di diritto in Argentina
Un tribunale argentino ha riconosciuto due pesci rossi come soggetti di diritto, considerando che sono esseri senzienti. La decisione arriva dopo il loro salvataggio da una vasca troppo piccola e posta in una vetrina di un ristorante di Buenos Aires. I pesci, chiamati Fede e Magui, sono stati riconosciuti come soggetti di diritto, una prima in Argentina per animali di questa natura. La sentenza è stata pronunciata in seguito a un procedimento legale avviato per tutelare il benessere degli animali.
Un tribunale argentino ha riconosciuto due pesci rossi come esseri senzienti e soggetti di diritto dopo il loro salvataggio da una vetrina di un ristorante di Buenos Aires: vivevano in una vasca troppo piccola ed esposta alla strada. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Notizie e thread social correlati
Argentina, il tribunale dichiara due pesci rossi «esseri senzienti e soggetti di diritto»: il caso del ristorante di sushiUn tribunale argentino ha riconosciuto due pesci rossi come “esseri senzienti e soggetti di diritto”.
Leggi anche: Dalla Zirudèlla fino al Ballo staccato dell'Appennino: ecco i tesori bolognesi che hanno ottenuto il riconoscimento De.Co
Argomenti più discussi: Argentina, il tribunale dichiara due pesci rossi esseri senzienti e soggetti di diritto: il caso del ristorante di sushi; Storica sentenza a tutela dei pesci Sono esseri senzienti e hanno diritti Trasferiti in una vasca adeguata.
Per annni i due pesci Fede e Magui sono stati esposti in vetrina in un acquario incompatibile con il benessere animale. Adesso un giudice ha dato loro uno status giuridico e un nuovo proprietario facebook
I pesci rossi nella vetrina del ristorante soffrono, devono cambiare casa, per il giudice due pesciolini sono esseri senzientiIntanto, cominciamo subito col dire che, di tutta questa storia, Fede e Magui, ci hanno capito poco. Anzi, nulla. Sì perché, fino al giorno prima, quei due, per i passanti, non ... ilmessaggero.it
Fede e Magui, i due pesci rossi che hanno ottenuto il riconoscimento come soggetti di diritto in ArgentinaUn tribunale argentino ha riconosciuto due pesci rossi come esseri senzienti e soggetti di diritto dopo il loro salvataggio da una vetrina di un ristorante ... fanpage.it
Quando ti senti in imbarazzo a confessare i tuoi peccati, ricorda Santa Margarida Alacoque: Gesù ha una memoria terribile reddit