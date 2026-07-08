Dalla Zirudèlla fino al Ballo staccato dell' Appennino | ecco i tesori bolognesi che hanno ottenuto il riconoscimento DeCo

Quattro prodotti e tradizioni di Bologna hanno ottenuto il riconoscimento De.Co. Tra questi, il ballo tradizionale dell’Appennino e alcuni dolci tipici come la Zirudèlla. La cerimonia si è svolta questa settimana, con il rilascio ufficiale del certificato. La De.Co. tutela e valorizza le produzioni locali, riconoscendo il loro valore storico e culturale. Nessuna modifica ai nomi o alle caratteristiche dei beni, solo l’assegnazione formale del marchio di origine.

Bologna, 8 luglio 2026 – Il patrimonio culturale di Bologna continua a crescere grazie ai nuovi riconoscimenti della Denominazione Comunale d’Origine (De.Co.). La giunta comunale ha infatti approvato l'iscrizione di un evento tradizionale, due saperi della cultura popolare e un prodotto agroalimentare tipico, insieme a nuovi promotori che contribuiscono alla tutela e alla diffusione delle produzioni e delle tradizioni locali: un nuovo traguardo che punta così a valorizzare ulteriormente il territorio e che accende i riflettori sulle tante specialità dell’area metropolitana bologese. La Zirudèlla, storica forma poetica della tradizione bolognese. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Dalla Zirudèlla fino al Ballo staccato dell'Appennino: ecco i tesori bolognesi che hanno ottenuto il riconoscimento De.Co

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Dalla manifattura a sanità e ristorazione: ecco i settori che hanno perso lavoratori e quelli che li hanno guadagnati

Dal rubino al ciliegia fino al vermiglio brillante. Ecco i migliori abiti rossi che hanno dominato il red carpet della CroisetteDurante il Festival di Cannes 2026, il colore rosso ha occupato un ruolo predominante sulla passerella, con abiti che spaziano dal cremisi intenso al...