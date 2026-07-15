FdI prepara la nuova fase dei conservatori europei Giordano | Il nostro progetto va oltre Trump e le scadenze americane

Notizia in breve

Il partito di destra sta lavorando a una nuova fase dei conservatori europei, con l’obiettivo di creare una rete politica che vada oltre le elezioni americane e il periodo di Trump. Antonio Giordano spiega che il progetto ha un orizzonte più ampio e non si limita alle scadenze elettorali negli Stati Uniti. La discussione sulla fase successiva a Trump si terrà alla fine del suo mandato.