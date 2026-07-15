FdI prepara la nuova fase dei conservatori europei Giordano | Il nostro progetto va oltre Trump e le scadenze americane
Il partito di destra sta lavorando a una nuova fase dei conservatori europei, con l’obiettivo di creare una rete politica che vada oltre le elezioni americane e il periodo di Trump. Antonio Giordano spiega che il progetto ha un orizzonte più ampio e non si limita alle scadenze elettorali negli Stati Uniti. La discussione sulla fase successiva a Trump si terrà alla fine del suo mandato.
Antonio Giordano fa il punto. « Il dopo Trump si discuterà alla fine del suo mandato: noi stiamo sviluppando una rete politica europea, che ha un orizzonte ben più lungo delle scadenze elettorali americane». Il segretario generale di Ecr party chiarisce così al Foglio, alla vigilia degli European Awareness Days di venerdì a Catania, la prospettiva di Fratelli d’Italia: consolidare un fronte continentale capace di incidere sulle scelte dell’Unione, senza indebolire il rapporto con Washington. «Un nuovo tassello, un’occasione per discutere delle grandi sfide del continente». Catania, nuovo tassello della rete conservatrice. La kermesse siciliana, alla quale parteciperanno ministri del governo e il commissario europeo Raffaele Fitto, non nasce dunque come una risposta alle tensioni politiche con l’amministrazione americana. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
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