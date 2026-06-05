Il Friuli va verso l' addio all' amianto | la mappa dei siti contaminati i fondi e le scadenze

Notizia in breve

In Friuli Venezia Giulia, nel 2023 sono state registrate due morti legate a patologie professionali. La regione sta procedendo con la mappatura dei siti contaminati da amianto, identificando le aree interessate e pianificando interventi di bonifica. Sono stati stanziati fondi destinati alla rimozione dell’amianto e alla prevenzione, con scadenze definite per completare le operazioni di sicurezza. La regione sta lavorando per eliminare definitivamente la presenza di amianto sul territorio.