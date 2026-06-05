Il Friuli va verso l' addio all' amianto | la mappa dei siti contaminati i fondi e le scadenze
In Friuli Venezia Giulia, nel 2023 sono state registrate due morti legate a patologie professionali. La regione sta procedendo con la mappatura dei siti contaminati da amianto, identificando le aree interessate e pianificando interventi di bonifica. Sono stati stanziati fondi destinati alla rimozione dell’amianto e alla prevenzione, con scadenze definite per completare le operazioni di sicurezza. La regione sta lavorando per eliminare definitivamente la presenza di amianto sul territorio.
Cominciamo con alcuni numeri, perché probabilmente in Friuli Venezia Giulia c'è ancora troppa poca consapevolezza per quanto riguarda l’incidenza delle patologie legate al lavoro: nel 2023 sono state 2.082 le denunce in Friuli Venezia Giulia, con un aumento del 17 per cento rispetto all'anno. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
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