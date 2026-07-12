I conservatori europei hanno ottenuto un risultato pieno alle elezioni a Viterbo, con tutte le sedie occupate fino all’ultima fila. Presenti sul palco amministratori provenienti dai comuni della Tuscia e rappresentanti di Fratelli d’Italia, tra i quali alcuni eletti a Bruxelles. Il focus della manifestazione è stato sulla necessità di rilanciare l’Europa partendo dai territori locali.

Le sedie occupate fino all’ultima fila, gli amministratori arrivati dai comuni della Tuscia e sul palco i volti di Fratelli d’Italia che siedono a Bruxelles. Prima ancora che iniziassero gli interventi, la notizia era già nei numeri: oltre quattrocento persone hanno riempito il Parco dei Cimini per “ L’Italia cambia l’Europa ”, l’iniziativa promossa dalla vicepresidente del Parlamento europeo Antonella Sberna per tracciare il bilancio dei primi due anni di legislatura. Accanto a lei il capodelegazione di Fratelli d’Italia-Ecr Carlo Fidanza e gli eurodeputati Maria Teresa Vivaldini, Francesco Torselli, Carlo Ciccioli e Michele Picaro. Nicola Procaccini, copresidente del gruppo Ecr, è intervenuto in videocollegamento. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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© Secoloditalia.it - La squadra dei conservatori europei fa il pieno a Viterbo. Sberna: «L’Europa riparta dai territori»

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