fattoria di rimaggio via alle assunzioni

La Fattoria di Rimaggio ha avviato una campagna di assunzioni, ampliando il proprio organico. L’azienda agricola di Pergine Valdarno cerca professionisti per ruoli nei settori zootecnico, agroalimentare e vendita diretta. Le posizioni sono rivolte a diverse figure professionali e riguardano varie mansioni. La ricerca riguarda sia figure specializzate che personale da inserire in ruoli operativi. Le selezioni sono in corso e le assunzioni sono finalizzate a potenziare le attività dell’azienda.

La Fattoria di Rimaggio cerca nuovo personale. La storica azienda agricola di Pergine Valdarno sta conducendo una fase di ampliamento dell’organico attraverso l’inserimento di professionisti in diversificate mansioni tra comparto zootecnico, filiera agroalimentare e vendita diretta. Tra le figure ricercate rientra un Tecnico Operativo per il Settore Zootecnico e la Gestione Dati che sarà chiamato a occuparsi di monitoraggio dei processi, controllo delle produzioni, tracciabilità e organizzazione delle attività operative, inoltre è aperta la selezione per un Responsabile Commerciale e Coordinamento Filiera che avrà un ruolo manageriale nello sviluppo strategico del settore carni e nel coordinamento delle diverse divisioni aziendali. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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