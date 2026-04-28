L’Academy Fattoria di Rimaggio è ufficialmente partita con sei allievi

Da arezzonotizie.it 28 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Academy Fattoria di Rimaggio ha avviato le attività con sei allievi iscritti. La struttura, situata a Pergine Valdarno, si è trasformata in una scuola specializzata nella formazione nel settore agroalimentare e zootecnico. La fase iniziale del progetto coinvolge un numero limitato di partecipanti, che seguiranno percorsi di studio e pratica presso l’azienda agricola. La partenza segna l’inizio di un nuovo percorso formativo nel territorio.

L’Academy Fattoria di Rimaggio è ufficialmente partita. La storica azienda agricola di Pergine Valdarno è diventata una vera e propria scuola dedicata alla formazione di nuove figure professionali nel settore agroalimentare e zootecnico, aprendo le porte a un progetto unico nel suo genere che.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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