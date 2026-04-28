L’Academy Fattoria di Rimaggio è ufficialmente partita con sei allievi

L’Academy Fattoria di Rimaggio ha avviato le attività con sei allievi iscritti. La struttura, situata a Pergine Valdarno, si è trasformata in una scuola specializzata nella formazione nel settore agroalimentare e zootecnico. La fase iniziale del progetto coinvolge un numero limitato di partecipanti, che seguiranno percorsi di studio e pratica presso l’azienda agricola. La partenza segna l’inizio di un nuovo percorso formativo nel territorio.

L’Academy Fattoria di Rimaggio è ufficialmente partita. La storica azienda agricola di Pergine Valdarno è diventata una vera e propria scuola dedicata alla formazione di nuove figure professionali nel settore agroalimentare e zootecnico, aprendo le porte a un progetto unico nel suo genere che.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it Notizie correlate Nasce l’Academy Fattoria di Rimaggio per formare professionisti nell’agroalimentareUn’accademia per formare nuovi professionisti nel settore agroalimentare e zootecnico. Leggi anche: Dalla Blow-up Academy di Ferrara alla Berlinale: 10 allievi volano al Festival internazionale Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Tabellino partita Casale Fattoria 2001 vs Valbisenzio Calcio Academy; Costruire alleanze per un futuro condiviso; MAGNAVEG, il racconto di VEGANOK della prima edizione napoletana; Prima e Seconda categoria - Gironi A e B. Folgor-Atletico Lucca: derbissimo cruciale a Marlia. E il New Team a Gallicano per il secondo match-point. Academy alimentare. Corso di formazioneSarà rivolta a sei partecipanti, uomini e donne di ogni età, attualmente disoccupati o in cerca di un nuovo lavoro. lanazione.it Rimaggio amplia il proprio organicoLa Fattoria di Rimaggio amplia il proprio organico e lancia una nuova Academy dedicata alla formazione di figure professionali ... lanazione.it ITS Fabriano Academy propone corsi biennali completamente finanziati, realizzati in collaborazione con le imprese, con un forte approccio tecnologico applicativo e un tasso di occupazione superiore al 95% al termine del percorso. Presso la sede di Jesi è gi facebook