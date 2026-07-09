Tre nuove assunzioni sono state annunciate nel progetto Academy Fattoria di Rimaggio, avviato nei mesi scorsi presso un'azienda agricola di Pergine Valdarno. Il percorso formativo, rivolto a professionisti del settore agroalimentare e zootecnico, ha previsto un ciclo di lezioni teoriche e pratiche. L’obiettivo è creare nuove opportunità di lavoro attraverso un percorso di formazione intensivo. La fattoria ha ospitato le prime tre assunzioni dopo il completamento del programma.

Arezzo, 9 luglio 2026 – . La storica azienda agricola di Pergine Valdarno è stata sede, nei mesi scorsi, di un percorso intensivo di formazione per professionisti nel settore agroalimentare e zootecnico, prevedendo un ciclo di lezioni teoriche e pratiche per andare a creare nuove opportunità professionali. L’iniziativa ha registrato la partecipazione di sei allievi che sono stati accompagnati alla scoperta delle diverse fasi della filiera produttiva, dall’allevamento alla trasformazione, potendo acquisire competenze tecniche sul campo e apprendere le metodologie di lavoro adottate all’interno della Fattoria di Rimaggio. Il coronamento della... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Prime tre assunzioni con il progetto Academy Fattoria di Rimaggio

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