Fandy rinasce nella comunità Kayros dopo il carcere | Con il rap ho gettato la maschera che la strada pretendeva

Fandy, dopo il carcere, rinasce con la comunità Kayros di Don Claudio Burgio: dall'incontro con Achille Lauro all'uscita dell'Ep "Avvelenato" con il feat di Lucariello. Qui l'intervista. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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