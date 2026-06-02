La chiesa di San Lorenzo, costruita nel XIII secolo e situata in una frazione, è stata inserita tra i ‘Luoghi del Cuore’ dal FAI. L’obiettivo è raccogliere fondi e sostenere il recupero dell’edificio, che necessita di interventi di restauro. La struttura rappresenta un esempio di architettura religiosa medievale e si trova in condizioni che richiedono interventi di conservazione. La partecipazione al progetto permette di contribuire alla tutela e al recupero del sito.

La chiesa di San Lorenzo, edificio religioso del XIII secolo situato nell’omonima frazione del comune di Arcidosso, è stata inserita tra i candidati della XIII edizione de " I Luoghi del Cuore ", il più importante censimento nazionale dedicato alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico italiano promosso dal Fondo Ambiente Italiano (FAI) in collaborazione con Intesa Sanpaolo. L’iniziativa consente ai cittadini di segnalare e votare i luoghi che ritengono meritevoli di essere preservati e recuperati. I siti che raccolgono il maggior numero di preferenze possono accedere a percorsi di valorizzazione e a opportunità di sostegno per la realizzazione di interventi di tutela. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - L’edificio tra ’I Luoghi del Cuore’. Chiesa di San Lorenzo da recuperare. L’occasione ora arriva dal ’Fai’

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