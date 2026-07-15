Faccia di Trump sulla moneta da 1 dollaro aggirata legge Usa che impediva di usare volti di presidenti vivi
L’amministrazione statunitense ha deciso di mettere il volto di Donald Trump sulla moneta da 1 dollaro celebrativa dei 250 anni dell’Indipendenza. La legge americana vieta di usare immagini di presidenti ancora in vita, ma è stato trovato un cavillo legale che permette questa scelta. La moneta è stata coniata senza modifiche al volto, che rimane visibile e riconoscibile. La decisione ha suscitato reazioni contrastanti tra il pubblico e gli esperti.
L’amministrazione statunitense ha trovato un cavillo per raffigurare il volto di Donald Trump sulla nuova moneta da 1 dollaro coniata per i 250 anni dell’Indipendenza. Per aggirare la legge che vieta i ritratti di presidenti in vita, l’effigie è stata inserita sul lato “testa” sfruttando un vuoto normativo in un decreto del 2020 e sollevando aspre polemiche. La moneta d'oro da 1 dollaro con il volto di Donald Trump Come l'amministrazione ha aggirato la legge federale Il precedente di Coolidge e le dure critiche dell'opposizione La moneta d’oro da 1 dollaro con il volto di Donald Trump La Zecca degli Stati Uniti (U.S. Mint) si prepara a coniare una nuova moneta celebrativa da 1 dollaro con sopra impresso il volto di Donald Trump. 🔗 Leggi su Virgilio.it
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