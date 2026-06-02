Il governo Netanyahu sta per finire, in attesa della convocazione di nuove elezioni dopo la decisione della maggioranza di procedere con lo scioglimento della Knesset. Ma le sue anime più estremiste non hanno intenzione di perdere i preziosi privilegi che dall’inizio del 2023 hanno permesso loro di imprimere una netta svolta nazionalista e violenta nei confronti dei non-ebrei in Israele e nei Territori Occupati. E tra chi si sta preparando a influenzare il voto ricorrendo all’ abuso di potere, secondo l’istituto Zulat per l’Uguaglianza e i Diritti Umani che ha presentato un rapporto al Procuratore Generale, Gali Baharav-Miara, c’è il volto più oscuro dell’esecutivo: il ministro per la Sicurezza Nazionale, Itamar Ben-Gvir. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - “Ben-Gvir può usare la polizia per influenzare le elezioni”: scontro in Israele sulla legge che dà alla politica il potere di giudicare gli agenti

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