Mercoledì, l’ex presidente degli Stati Uniti si recherà in Cina per incontrare il presidente Xi Jinping. L’appuntamento si svolgerà in territorio cinese e rappresenta un momento di confronto diretto tra le due figure. L’incontro si svolgerà in un contesto di tensioni tra i due paesi, con discussioni che riguardano questioni economiche e diplomatiche. La visita è stata confermata e si svolgerà secondo i programmi annunciati.

L’incontro si terrà. Mercoledì, Donald Trump si recherà in Cina, dove avrà un faccia a faccia con Xi Jinping. A confermare il viaggio è stato il governo di Pechino. Secondo fonti americane ascoltate da Reuters, i due leader parleranno di vari temi: dall’intelligenza artificiale alle armi nucleari, passando per i minerali strategici e i principali dossier geopolitici (specialmente Taiwan e Iran). Un’altra questione sul tavolo sarà, neanche a dirlo, quella commerciale. “Gli Stati Uniti e la Cina dovrebbero concordare la creazione di forum per facilitare gli scambi commerciali e gli investimenti reciproci, mentre la Cina dovrebbe annunciare acquisti relativi ad aerei Boeing, prodotti agricoli ed energetici americani”, ha riportato Reuters.🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Trump vola da Xi: il faccia a faccia in Cina che può ridisegnare la sfida tra Usa e Pechino

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