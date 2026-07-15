Facchini in sciopero La società non ci sta | Contratti in regola

Facchini di un'azienda di logistica a Cassago Brianza hanno scioperato la settimana scorsa, protestando contro la retribuzione. La società ha risposto che i contratti sono in regola e che il pagamento è corretto. La protesta ha coinvolto i lavoratori che chiedevano un riconoscimento diverso rispetto a quanto ricevuto. Nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata sulle trattative in corso.

CASSAGO BRIANZA (Lecco) Facchini in sciopero settimana scorsa in un’azienda di logistica di Cassago Brianza perché pagati come addetti alle pulizie. "In tutti gli oltre 40 anni di attività, la società Villa & Riva ha sempre operato nel massimo rispetto dei dettami di legge e può vantare l’assenza di infortuni sul lavoro eo di vertenze con i propri lavoratori", replica però l’avvocato Francesco Romanò, legale dell’azienda, per conto di cui nega che siano stati mai reclutati somministratori d’opera. Sostiene anche che che "tutti gli addetti della Develope Società Cooperativa impiegati nell’esecuzione dell’appalto di servizi di magazzino commissionato dalla società Villa & Riva sono ritualmente inquadrati con il contratto nazionale Logistica-Trasporti". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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