Villa Mussolini La società David2 non ci sta | Scelta la peggior offerta economica? Presenteremo un esposto

La società David2 ha annunciato di aver appreso dai mezzi di comunicazione dell’intenzione della proprietaria di Villa Mussolini di procedere con il passaggio di proprietà mediante rogito notarile. L’azienda ha contestato pubblicamente questa decisione, affermando di aver presentato un’offerta economica che considerano la migliore e di ritenere che l’altra proposta sia la più bassa. Annunciano inoltre che presenteranno un esposto alle autorità competenti per denunciare la situazione.

Non si fermano le polemiche attorno al futuro di Villa Mussolini. La società David2 afferma di aver appreso solo dalla stampa "l’intenzione della proprietaria di Villa Mussolini di procedere con rogito notarile al passaggio di proprietà di Villa Mussolini, irragionevolmente a favore del.🔗 Leggi su Riminitoday.it Notizie correlate Leggi anche: Villa Mussolini, David2 attacca: “Rifiutata senza confronto l’offerta migliore, stupiti dalla Fondazione” La David2: "Per Villa Mussolini pronti a versare 1,2 milioni entro un mese""La nostra è una struttura culturale a tutti gli effetti e siamo pronti a intervenire sulla gestione di villa Mussolini, se così vorrà la Fondazione... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Villa Mussolini assegnata in fretta al Comune che non investe in cultura, ma nel cibo di strada; Villa Mussolini, scontro fra una società e il Comune di Riccione: Ci fa la fiera del kebab; RICCIONE: Villa Mussolini, botta e risposta sull’assegnazione al Comune; Villa Mussolini, David2 attacca: Rifiutata senza confronto l’offerta migliore, stupiti dalla Fondazione. Villa Mussolini, si passa alle vie legali. David2 presenta esposto in ProcuraNon accennano a placarsi le polemiche a Riccione sull'assegnazione di Villa Mussolini. Nei giorni scorsi la Fondazione Carim (vedi notizia) aveva fatto sapere che la nuova offerta presentata dalla soc ... newsrimini.it Riccione, Villa Mussolini resta al Comune. La Sindaca: Nessun dietrofrontSi accende il confronto sulla destinazione di Villa Mussolini, storica residenza estiva a Riccione. Dopo l’assegnazione dell’immobile al Comune, formalizzata lo scorso 20 marzo dalla Fondazione Cassa ... altarimini.it VILLA MUSSOLINI - La Fondazione Cassa di Risparmio di Rimini conferma la propria linea su Villa Mussolini, dichiarando irricevibile l’offerta della società David2 perché presentata fuori tempo - facebook.com facebook Azienda in corsa per 'Villa Mussolini' incalza la Fondazione, 'ci incontri'. David2 chiede chiarimenti "per evitare strascichi giudiziari o contenziosi" #ANSA x.com