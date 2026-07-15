Fabrizio Corona patteggia per bancarotta | accordo con i giudici dopo il risarcimento il pm chiede l’assoluzione della madre

Fabrizio Corona ha raggiunto un accordo di patteggiamento con i giudici per il reato di bancarotta fraudolenta. Dopo aver effettuato un risarcimento, il procedimento è stato concluso con una pena pecuniaria. Nel frattempo, il pubblico ministero ha richiesto l’assoluzione della madre dell’imputato. La decisione è stata presa dalla seconda sezione penale di Milano, presieduta da Nicola Clivio.

È stata accolta dai giudici della seconda sezione penale di Milano (presieduta da Nicola Clivio) l’istanza di patteggiamento di una pena pecuniaria per Fabrizio Corona accusato di bancarotta fraudolenta. Il procedimento riguardava l’ex società la Fenice srl, e, in particolare, la vecchia casa dell’ex re dei paparazzi, in via De Cristoforis a Milano, a pochi passi da corso Como. Secondo le indagini del pubblico ministero Luigi Luzi, la vecchia abitazione di Corona sarebbe stata intestata “fittiziamente” dall’ex agente fotografico a un collaboratore e così distratta dal patrimonio della società, poi fallita. L’accordo di patteggiamento a 10 mesi, convertiti in una pena pecuniaria, avanzata dal difensore Ivano Chiesa aveva trovato l’ok della procura e ora anche dei giudici. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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Fabrizio Corona patteggia per la bancarotta di Fenice, 10 mesi convertiti in una pena pecuniariaFabrizio Corona ha patteggiato una condanna di 10 mesi di reclusione per il fallimento di Fenice Srl.

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