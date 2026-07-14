Fabrizio Corona ha patteggiato una pena di dieci mesi di carcere, convertiti in multa, per il fallimento della società Fenice, avvenuto 18 anni fa. La vicenda riguarda l’accusa di bancarotta fraudolenta collegata alla sua ex azienda. Per la madre dell'imputato è stata richiesta l'assoluzione. La sentenza ha concluso il procedimento penale con questa soluzione.

Finisce con un patteggiamento a dieci mesi di carcere convertiti in sanzione pecuniaria la vicenda che vedeva imputato Fabrizio Corona per l'ipotesi di bancarotta fraudolenta della sua ex società Fenice. Un procedimento che riguardava la sua vecchia casa di via De Cristoforis, a due passi da corso Como, cuore della movida milanese. "I fatti sono del 2008 mentre il fallimento è arrivato nel 2022" ricorda Ivano Chiesa, storico legale di Corona, sottolineando i tempi 'biblici' per arrivare a una definizione. L’accordo. L'ex 'fotografo dei vip' e la Procura di Milano hanno trovato un accordo che i giudici hanno ratificato tenendo anche conto che... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Fabrizio Corona patteggia per il crac della società Fenice (18 anni dopo). Per la mamma chiesta l’assoluzione

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Mediaset denuncia Fabrizio Corona e chiede il blocco dei social: come funziona per la legge

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