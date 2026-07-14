Fabrizio Corona patteggia per la bancarotta di Fenice 10 mesi convertiti in una pena pecuniaria
Fabrizio Corona ha patteggiato una condanna di 10 mesi di reclusione per il fallimento di Fenice Srl. L’accordo prevede la conversione della pena in una multa. La decisione è stata presa su proposta dell’avvocato difensore. La società coinvolta era una delle attività gestite dall’ex paparazzo. La sentenza non prevede ulteriori provvedimenti o sanzioni accessorie.
Fabrizio Corona patteggia per il crack di Fenice Srl, una delle sue società. Accolta la proposta dell’avvocato difensore che aveva chiesto che la condanna a 10 mesi di reclusione fosse convertita in una pena pecuniaria. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Fabrizio Corona denunciato da Mediaset per diffamazione
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