Fabrizio Corona patteggia per la bancarotta di Fenice 10 mesi convertiti in una pena pecuniaria

Notizia in breve

Fabrizio Corona ha patteggiato una condanna di 10 mesi di reclusione per il fallimento di Fenice Srl. L’accordo prevede la conversione della pena in una multa. La decisione è stata presa su proposta dell’avvocato difensore. La società coinvolta era una delle attività gestite dall’ex paparazzo. La sentenza non prevede ulteriori provvedimenti o sanzioni accessorie.