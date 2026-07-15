Fabrizio Corona ha patteggiato a 10 mesi di reclusione, poi convertiti in multa, nel procedimento per bancarotta fraudolenta legato al fallimento di Fenice Srl. Il tribunale di Milano ha approvato l’accordo, che include anche il risarcimento. La decisione riguarda il procedimento relativo alla società coinvolta nel crack finanziario.

Il tribunale di Milano ha accolto la richiesta di patteggiamento a 10 mesi per Fabrizio Corona, convertiti in pena pecuniaria, per il processo di bancarotta fraudolenta della società La Fenice srl. Mentre la madre, Gabriella Privitera, è stata ritenuta inconsapevole del proprio ruolo di amministratrice, e per questo ne è stata chiesta l’assoluzione. Corona ha già versato 40.000 euro all’Agenzia delle Entrate, e ha concordato la pena in continuazione con una precedente condanna per altre due società. Corona patteggia nel processo per bancarotta Il tribunale di Milano ha accolto la richiesta di patteggiamento a 10 mesi nel processo per bancarotta fraudolenta. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Fabrizio Corona patteggia nel processo per bancarotta fraudolenta dopo il crac di Fenice Srl e il risarcimento

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