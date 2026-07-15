La Spagna ha raccolto 36 vittorie consecutive nei match ufficiali con Fabian Ruiz in campo, secondo quanto riportato da L’Equipe. L’unica partita senza vittoria si è verificata nella finale di Nations League 2025, persa ai rigori, ma in quella occasione il centrocampista era stato sostituito al 75esimo minuto. La statistica si riferisce alle partite in cui Ruiz ha partecipato durante il tempo regolamentare, senza considerare eventuali sostituzioni.

La Spagna potrebbe aver trovato il suo portafortuna: Fabian Ruiz. Con lui in campo, la Roja non ha mai perso (nei tempi regolamentari). C’è infatti una sola eccezione, come scrive L’Equipe: la finale di Nations League 2025 persa ai rigori; il centrocampista ex Napoli, però, era uscito dal campo al 75esimo. La Spagna non ha mai perso con Fabian Ruiz in campo. Il calciatore del Psg ieri, contro la Francia nella vittoria 2-0 della semifinale Mondiale, ha disputato la sua 49esima partita con la Nazionale spagnola. Non è andato a segno come era accaduto nel match precedente contro il Belgio, ma ha contribuito a portare la Spagna in finale dopo sedici anni. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Fabian il portafortuna della Spagna, con lui in campo 36 vittorie della Roja

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