LIVE Alle 21 Francia-Spagna le ufficiali | Deschamps con Tchouameni Roja | fuori Pedri c' è Fabian Ruiz
Francia, 16 gol realizzati, Spagna uno subito. Chi avrà la meglio? (4-2-3-1) Unai Simon; Pedro Porro, Cubarsì, Laporte, Cucurella; Rodri, Fabian Ruiz; Yamal, Dani Olmo, Baena; Oyarzabal. Ct. De la Fuente. (4-2-3-1) Maignan; Koundé, Saliba, Upamecano, Digne; Tchouameni, Rabiot; Dembélé, Olise, Barcola; Mbappé. Ct. Deschamps. Si gioca a Dallas, al chiuso, nello splendido impianto dei Dallas Cowboys. La Fifa ha designato il salvadoregno Ivan Barton per arbitrare la prima semifinale dei Mondiali tra Francia e Spagna. Il 35enne vanta esperienza nei trofei internazionali, avendo diretto quasi 280 partite tra cui diverse finali della Coppa della Concacaf. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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Francia e Spagna si giocano un posto in finale ai Mondiali 2026, oggi alle 21 ad Arlington, in Texas. La semifinale sarà visibile in chiaro su Rai 1, anche in streaming su Rai Play, e per gli abbonati su DAZN. Su Rai la telecronaca è affidata a Stefano Bizzott facebook
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