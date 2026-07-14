LIVE Alle 21 Francia-Spagna le ufficiali | Deschamps con Tchouameni Roja | fuori Pedri c' è Fabian Ruiz

Da gazzetta.it 14 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Francia, 16 gol realizzati, Spagna uno subito. Chi avrà la meglio? (4-2-3-1) Unai Simon; Pedro Porro, Cubarsì, Laporte, Cucurella; Rodri, Fabian Ruiz; Yamal, Dani Olmo, Baena; Oyarzabal. Ct. De la Fuente. (4-2-3-1) Maignan; Koundé, Saliba, Upamecano, Digne; Tchouameni, Rabiot; Dembélé, Olise, Barcola; Mbappé. Ct. Deschamps. Si gioca a Dallas, al chiuso, nello splendido impianto dei Dallas Cowboys. La Fifa ha designato il salvadoregno Ivan Barton per arbitrare la prima semifinale dei Mondiali tra Francia e Spagna. Il 35enne vanta esperienza nei trofei internazionali, avendo diretto quasi 280 partite tra cui diverse finali della Coppa della Concacaf. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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