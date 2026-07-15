Fabbri Services festeggia 30 anni di attività, con clienti che includono boutique, hotel e residenze di livello internazionale. L’azienda si occupa di realizzare fisicamente i progetti degli architetti, lavorando dietro le quinte e lontano dai riflettori. La sua sede principale si trova ad Arezzo, ma la sua attività si estende a clienti in tutto il mondo. La società si specializza nella trasformazione di progetti di design in spazi concreti, operando nel settore dell’interior design e delle finiture di lusso.

Ci sono boutique, alberghi e residenze conosciuti in tutto il mondo. E poi ci sono le aziende che, lontano dai riflettori, trasformano i progetti degli architetti in spazi reali. Da trent’anni Fabbri Services lavora proprio dietro le quinte del lusso internazionale, occupandosi della realizzazione di ambienti ad alto contenuto progettuale e qualitativo. Fondata ad Arezzo nel 1996, l’azienda è specializzata nel general contracting per i settori della moda, del lusso, dell’hospitality, del residenziale e del real estate. Nel corso del tempo ha ampliato la propria presenza nei principali mercati europei, affiancando architetti, designer e marchi internazionali nella gestione di progetti complessi. 🔗 Leggi su Panorama.it

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© Panorama.it - Fabbri Services compie 30 anni: da Arezzo alle boutique del lusso internazionale

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