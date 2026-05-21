Morborock compie 15 anni | tre giorni di musica internazionale da non perdere

Il festival Morborock celebra il suo quindicesimo anniversario con tre giorni di musica internazionale. L’evento si svolge in una località che ogni anno richiama appassionati da diverse regioni, offrendo un programma ricco di esibizioni di band e artisti provenienti da vari paesi. La manifestazione, nata nel 2008, ha consolidato la sua presenza nel panorama musicale locale, attirando pubblico e artisti di diverse generazioni. Durante le giornate, si svolgeranno concerti, incontri e attività correlate alla musica dal vivo.

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