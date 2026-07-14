Leonardo Fabbri ha vinto il getto del peso al Memorial Istvan Gyulai di Budapest con una misura di 22,04 metri. La gara, ultima tappa Gold del Continental Tour 2026, si è conclusa con sei lanci validi, iniziando con un primo di 20 metri. Fabbri ha dominato la competizione con una prestazione stabile e solida.

Leonardo Fabbri ha vinto con la misura di 22,04 il getto del peso del Memorial Istvan Gyulai, ultimo meeting Gold del Continental Tour 2026 disputato a Budapest, al termine di una prova dominata con grande solidità e continuità dimostrata da tutti e sei i lanci validi, a iniziare dal primo di 20.53 e poi 21.40, 21.10, 21.34, 21.94 e l'ultimo migliore di tutti., Nella gara disputata presso il centro nazionale Gyula Zsivótzky, l'impianto che ha ospitato i mondiali 2023 e dove si svolgerà la prima edizione degli Ultimate Championships il prossimo settembre, al secondo posto si è piazzato il giamaicano Rajindra Campbell con 21.52 e al terzo il nigeriano Chukwuebuka Enekwechi con 21. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - Fabbri domina il getto del peso con 22.04 nel Continental Tour Gold di Budapest

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