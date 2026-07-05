Fabbri da record | 22.74 m! Vince a Eugene con il miglior lancio mondiale stagionale

Notizia in breve

Leonardo Fabbri ha stabilito il miglior risultato mondiale stagionale nel getto del peso con un lancio di 22,74 metri durante un meeting della Diamond League a Eugene. Con questa misura, l’azzurro ha battuto il precedente record stagionale e si è posizionato come leader mondiale dell’anno. Il risultato è stato ottenuto al primo tentativo e rappresenta il record personale dell’atleta.