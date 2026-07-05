Fabbri da record | 22.74 m! Vince a Eugene con il miglior lancio mondiale stagionale

Da video.gazzetta.it 5 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Leonardo Fabbri ha stabilito il miglior risultato mondiale stagionale nel getto del peso con un lancio di 22,74 metri durante un meeting della Diamond League a Eugene. Con questa misura, l’azzurro ha battuto il precedente record stagionale e si è posizionato come leader mondiale dell’anno. Il risultato è stato ottenuto al primo tentativo e rappresenta il record personale dell’atleta.

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Leonardo Fabbri è il nuovo World Lead del getto del peso. L'azzurro, a Eugene, nel meeting valevole per la Diamond League, centra un poderoso 22.74 al primo lancio ed è il miglior performer dell'anno, superando il 22.58 di Joe Kovacs stabilito a maggio. Guarda il suo lancio. 🔗 Leggi su Video.gazzetta.it

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