Il bambino investito con il trattore e ucciso dal padre per errore in Sardegna

Da open.online 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un bambino di 3 anni è morto dopo essere stato investito dal trattore condotto dal padre durante una manovra a Nurri, nel sud Sardegna. L'incidente è avvenuto ieri sera, quando il trattore ha travolto il bambino in retromarcia. La vittima è stata soccorsa immediatamente, ma è deceduta poco dopo. La polizia sta indagando sulla dinamica dell’incidente.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Stava facendo manovra con il trattore e ha travolto il figlio di 3 anni in retromarcia. Questa la ricostruzione dell’incidente che ieri sera a Nurri nel sud Sardegna è costato la vita a Lorenzo Spano. Lo hanno ricostruito i carabinieri della Compagnia di Isili e del Comando provinciale di Nuoro, che sono intervenuti a Nurri in località Monte Guzzini. Il padre del bimbo sarà indagato, come atto dovuto, per omicidio stradale, mentre il trattore è stato sequestrato. La ricostruzione Secondo la ricostruzione madre, padre e bimbo stavano trascorrendo qualche ora in campagna. Probabilmente il piccolo si è allontanato un attimo senza essere visto, ha raggiunto il padre che si trovava sul trattore. 🔗 Leggi su Open.online

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

IZUDINA I HAMDIJA - Sve prevare 19. dio

Video IZUDINA I HAMDIJA - Sve prevare 19. dio

Notizie e thread social correlati

Bambino di 3 anni morto a Nurri investito dal trattore guidato dal padre, malore per la madre: è incintaUn bambino di tre anni è morto a Nurri dopo essere stato investito da un trattore guidato dal padre.

Bambino, investito da un trattore, portato d'urgenza al Santobono: è in terapia intensivaUn bambino di 11 anni è stato investito da un trattore e trasportato d’urgenza nel pomeriggio di ieri al pronto soccorso di un ospedale di Termoli.

Argomenti più discussi: Bambino di 3 anni morto a Nurri investito dal trattore guidato dal padre, malore per la madre: è incinta; Sassari, bimbo di 9 anni attraversa la strada in bicicletta e viene investito da un’auto in via degli Astronauti; Travolto dal trattore guidato dal padre, morto bimbo di 4 anni; Nurri, bambino di quattro anni travolto e ucciso dal trattore guidato dal padre.

Sassari, bimbo di 9 anni attraversa la strada in bicicletta e viene investito da un’autoSassari Un bambino di 9 anni che ha attraversato incautamente la strada in bicicletta è stato investito, riportando per fortuna solo qualche escoriazione, da un’auto oggi, giovedì 21 maggio, in via ... lanuovasardegna.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web