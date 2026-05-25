Il bambino investito con il trattore e ucciso dal padre per errore in Sardegna

Un bambino di 3 anni è morto dopo essere stato investito dal trattore condotto dal padre durante una manovra a Nurri, nel sud Sardegna. L'incidente è avvenuto ieri sera, quando il trattore ha travolto il bambino in retromarcia. La vittima è stata soccorsa immediatamente, ma è deceduta poco dopo. La polizia sta indagando sulla dinamica dell’incidente.

Stava facendo manovra con il trattore e ha travolto il figlio di 3 anni in retromarcia. Questa la ricostruzione dell’incidente che ieri sera a Nurri nel sud Sardegna è costato la vita a Lorenzo Spano. Lo hanno ricostruito i carabinieri della Compagnia di Isili e del Comando provinciale di Nuoro, che sono intervenuti a Nurri in località Monte Guzzini. Il padre del bimbo sarà indagato, come atto dovuto, per omicidio stradale, mentre il trattore è stato sequestrato. La ricostruzione Secondo la ricostruzione madre, padre e bimbo stavano trascorrendo qualche ora in campagna. Probabilmente il piccolo si è allontanato un attimo senza essere visto, ha raggiunto il padre che si trovava sul trattore. 🔗 Leggi su Open.online

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