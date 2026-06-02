Foggia 23enne fa un bagno nel fiume ma non riemerge più | ricerche in corso

Notizia in breve

Un giovane di 23 anni è scomparso nel fiume Ticino a Vigevano dopo aver fatto un bagno domenica. Le ricerche sono in corso da lunedì, senza ancora esito positivo. Il ragazzo, di nazionalità marocchina e residente a Foggia, si trovava in città da circa dieci giorni e era ospite di una cugina. Le operazioni di soccorso coinvolgono squadre di vigili del fuoco e forze dell’ordine, che cercano di rintracciare il disperso.