Foggia 23enne fa un bagno nel fiume ma non riemerge più | ricerche in corso
Un giovane di 23 anni è scomparso nel fiume Ticino a Vigevano dopo aver fatto un bagno domenica. Le ricerche sono in corso da lunedì, senza ancora esito positivo. Il ragazzo, di nazionalità marocchina e residente a Foggia, si trovava in città da circa dieci giorni e era ospite di una cugina. Le operazioni di soccorso coinvolgono squadre di vigili del fuoco e forze dell’ordine, che cercano di rintracciare il disperso.
Ore interminabili, di profonda angoscia e apprensione, per le sorti di un ragazzo di 23 anni, disperso da lunedì primo giugno nel fiume Ticino a Vigevano, Il ragazzo, di nazionalità marocchina ma residente a Foggia, si trovava in città da circa una decina di giorni, ospite a casa di una cugina e. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
Segui gli aggiornamenti su Foggia.
Notizie e thread social correlati
Fa il bagno nel Sebino ma non riemerge: 19enne perde la vita. Incidente anche nell’AddaUn giovane di 19 anni è scomparso nel pomeriggio di ieri mentre faceva il bagno nel lago di Iseo e non è stato più ritrovato.
Bergamo, 14enne scomparsa nel fiume Adda: in corso le ricercheUna ragazza di 14 anni è scomparsa nel fiume Adda a Medolago, in provincia di Bergamo, nella sera di domenica 31 maggio.
Argomenti più discussi: Vigevano, ragazzo scomparso nelle acque del Ticino: ricerche in corso; Fa il bagno nel Ticino: disperso. Si cerca un 23enne residente in Puglia; 23enne disperso nelle acque del Ticino a Vigevano, ricerche in corso; Spari nei pressi di un'abitazione: un 50enne ferito da un colpo di pistola.
Il 23enne di nazionalità marocchina e residente a Foggia era ospite di alcuni parenti. Si sarebbe tuffato nei pressi del cantiere del nuovo ponte senza più riemergere facebook
Foggia, auto si schianta dopo aver cercato di evitare un posto di controllo delle forze dell'ordine, 17enne morto sul colpo e 4 ragazzi feriti reddit