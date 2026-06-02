Foggia 23enne fa un bagno nel fiume ma non riemerge più | ricerche in corso

Da foggiatoday.it 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un giovane di 23 anni è scomparso nel fiume Ticino a Vigevano dopo aver fatto un bagno domenica. Le ricerche sono in corso da lunedì, senza ancora esito positivo. Il ragazzo, di nazionalità marocchina e residente a Foggia, si trovava in città da circa dieci giorni e era ospite di una cugina. Le operazioni di soccorso coinvolgono squadre di vigili del fuoco e forze dell’ordine, che cercano di rintracciare il disperso.

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Ore interminabili, di profonda angoscia e apprensione, per le sorti di un ragazzo di 23 anni, disperso da lunedì primo giugno nel fiume Ticino a Vigevano, Il ragazzo, di nazionalità marocchina ma residente a Foggia, si trovava in città da circa una decina di giorni, ospite a casa di una cugina e. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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