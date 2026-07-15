Una donna è stata salvata dai vigili del fuoco nel pomeriggio di mercoledì 15 luglio, mentre si trovava in un laghetto artificiale del Parco delle Cave, lungo via Cancano. La donna stava facendo il bagno quando ha rischiato di annegare. È stata portata in ospedale in condizioni gravissime.

Rischiava di annegare, ora è in gravi condizioni in ospedale. Una donna è stata soccorsa nel pomeriggio di mercoledì 15 luglio, dai vigili del fuoco in uno dei laghetti artificiali del Parco delle Cave, sul lato di via Cancano. Spinta dall'afa, sarebbe entrata in acqua per rinfrescarsi e non sarebbe più riemersa. Le persone presenti con lei hanno dato l'allarme e sul posto sono intervenute una squadra con autopompa dal distaccamento Sardegna e la squadra Saf fluviale della sede centrale. La donna è stata individuata a pochi metri dalla riva e portata in salvo dai soccorritori fluviali. Sono state immediatamente avviate le manovre di rianimazione da parte del personale sanitario. 🔗 Leggi su Milano.corriere.it

© Milano.corriere.it - Fa il bagno al parco delle Cave e rischia di annegare: salvata e portata in ospedale, è gravissima

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