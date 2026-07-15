F1 in Belgio | Vasseur Ferrari punta a massimizzare i risultati nel weekend

La Ferrari si concentra sul GP del Belgio a Spa-Francorchamps, con l’obiettivo di massimizzare i risultati nel weekend. Il team ha dichiarato di essere focalizzato sulla gara senza fare proclami, puntando a ottenere il massimo in pista. La squadra ha lavorato intensamente in vista dell’appuntamento, senza comunicare aspettative specifiche. Nessuna indicazione su modifiche tecniche o strategie particolari, solo la volontà di sfruttare al meglio le potenzialità della vettura durante la corsa.

Ferrari Focalizzata per il GP del Belgio a Spa-Francorchamps. MARANELLO (MODENA) (ITALPRESS) – Nessun proclama, ma tanta determinazione. Dopo aver centrato due vittorie nei recenti Gran Premi (Lewis Hamilton a Barcellona e Charles Leclerc a Silverstone), la Ferrari si prepara ad affrontare il Gran Premio del Belgio con l’intento di concretizzare i recenti successi e mantenere viva la scia competitiva. I membri del team sono consapevoli di dover affrontare sfide significative in una delle piste più impegnative del campionato. Le Dichiarazioni di Fred Vasseur. Il team principal della Scuderia Ferrari, Fred Vasseur, ha dichiarato: “Arriviamo a Spa-Francorchamps sapendo che ci attende un weekend particolarmente impegnativo. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

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