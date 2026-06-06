F1 Vasseur in ospedale per accertamenti Ferrari | Non sarà al circuito oggi

Il team principal di una scuderia di Formula 1 è stato accompagnato in ospedale questa mattina per controlli medici. La Ferrari ha comunicato che non sarà presente sul circuito durante il Gran Premio di Monaco, sesta gara del campionato mondiale. La sua assenza si è resa necessaria in seguito a questa visita medica. Il suo stato di salute non è stato reso noto.

Fred Vasseur è stato portato in ospedale quest’oggi per accertamenti. A riferirlo la Ferrari. Il 58enne team principal della Scuderia non sarà presente oggi sul circuito dove si corre il Gran Premio di Monaco, sesta prova del Mondiale di Formula 1 2026. Questo il comunicato rilaciato dalla Ferrari: “ Fred Vasseur non sarà presente al circuito oggi. Dopo alcuni controlli medici, Fred resterà sotto osservazione in una struttura ospedaliera locale. Non verranno rilasciate informazioni mediche ulteriori. Auguriamo a Fred un pronto recupero e non vediamo l’ora di rivederlo presto sul tracciato “. A sostituire nel paddock Vasseur ci sarà Jerome D’Ambrosio, il suo vice. 🔗 Leggi su Oasport.it

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Fred Vasseur Warned Everyone a Year Ago. Now He Says the Case Is Closed.

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