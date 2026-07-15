F1 i dati di Spa secondo Brembo
A Spa-Francorchamps si corre per la 59ª volta, nel decimo appuntamento stagionale di Formula 1. La gara si tiene in questo circuito per la 70ª volta complessiva, considerando anche le 10 edizioni a Zolder e le 2 a Nivelles. La pista, nota per le sue caratteristiche tecniche, ospita il Gran Premio del Belgio.
Decimo appuntamento stagionale per la Formula 1, di scena a Spa-Francorchamps per la cinquantanovesima volta. Sono però già 70 le edizioni del GP Belgio disputate perché 10 volte si è gareggiato a Zolder e 2 a Nivelles. Il tracciato di Spa-Francorchamps misurava in origine 14,12 km ma dal 1983 è stato dimezzato e in seguito ha cambiato altre 2 volte layout., I dati del GPSecondo gli ingegneri del gruppo Brembo che lavorano a stretto contatto con tutti i piloti di Formula 1, il Circuit de Spa-Francorchamps da 7.004 metri di lunghezza rientra nella categoria dei circuiti mediamente impegnativi per i freni. In una scala da 1 a 5 si è meritato un indice di difficoltà di 3 avendo 6 frenate al giro per un totale inferiore a 13 secondi: 3 sono della categoria Hard, 2 Medium e una Light. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it
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