Decimo appuntamento stagionale per la Formula 1, di scena a Spa-Francorchamps per la cinquantanovesima volta. Sono però già 70 le edizioni del GP Belgio disputate perché 10 volte si è gareggiato a Zolder e 2 a Nivelles. Il tracciato di Spa-Francorchamps misurava in origine 14,12 km ma dal 1983 è stato dimezzato e in seguito ha cambiato altre 2 volte layout., I dati del GPSecondo gli ingegneri del gruppo Brembo che lavorano a stretto contatto con tutti i piloti di Formula 1, il Circuit de Spa-Francorchamps da 7.004 metri di lunghezza rientra nella categoria dei circuiti mediamente impegnativi per i freni. In una scala da 1 a 5 si è meritato un indice di difficoltà di 3 avendo 6 frenate al giro per un totale inferiore a 13 secondi: 3 sono della categoria Hard, 2 Medium e una Light. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - F1, i dati di Spa secondo Brembo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

9 Auto di Formula 1 su 10 Frenano Grazie a un Fabbro di Bergamo

Notizie e thread social correlati

F1, Brembo risponde a Charles Leclerc dopo le accuse sui freniLa gara di Monaco 2026 si è interrotta anticipatamente dopo che la monoposto di un pilota di Ferrari ha perso il controllo alla ripartenza della...

F1, novità Ferrari anche a Spa: programma, orari e dove vedere il GPLa gara di Spa-Francorchamps rappresenta l’ultima tappa pre-estiva del campionato di Formula 1.

Temi più discussi: GP Spa: orari TV e dove vedere la F1; F1, GP Belgio: che fame di energia! 5 zone rettilinee, un test per la Macarena - Analisi Tecnica - Formula 1; Quando la prossima gara di F1? GP Belgio 2026: programma, orari, tv, streaming; F1, Ferrari a Spa: Leclerc e Hamilton sfidano il pronostico dei dati del simulatore e la Mercedes - Formula 1.

La #F1 è di scena a Spa-Francorchamps. Il programma completo #BelgianGp x.com

La mia reazione più sincera alla notizia che la F1 sta pianificando di aumentare il numero di gare sprint reddit

Gasly: Con queste vetture è un’altra Spa, dovremo avere una mentalità apertaLe parole di Pierre Gasly e Franco Colapinto in vista del GP di Spa, penultimo appuntamento della F1 prima della pausa estiva ... formulapassion.it

F1 | Rischio batteria scarica a Spa, i piloti preoccupati per la guida innaturaleLa Formula 1 torna in pista in questo fine settimana nel leggendario tracciato di Spa-Francorchamps per il Gran Premio del Belgio, decima prova del mondiale 2026. Il circuito situato nel mezzo delle A ... f1grandprix.motorionline.com