La gara di Monaco 2026 si è interrotta anticipatamente dopo che la monoposto di un pilota di Ferrari ha perso il controllo alla ripartenza della safety car, schiantandosi contro il muro. La vettura è andata fuori pista nella zona di Antony Noghes, costringendo gli organizzatori a interrompere la corsa. La squadra ha poi risposto alle accuse sul sistema dei freni, dichiarando che i componenti sono conformi alle norme tecniche e di sicurezza.

Si è concluso prematuramente il Gran Premio di Monaco 2026 per la Ferrari di Charles Leclerc. Il padrone di casa ha incredibilmente perso il controllo della sua monoposto nella ripartenza dopo la safety car, centrando il muro alla Antony Noghes e salutando con anticipo la gara nella sua Montecarlo. Un incidente quasi inspiegabile quello del monegasco che in zona mista non ha trattenuto tutta la sua frustrazione. Leclerc non ha innanzitutto voluto assumersi alcuna responsabilità per l’accaduto ed ha accusato principalmente i freni. Sembra infatti che tre quarti dei freni della Ferrari non abbiano funzionato, conducendo la vettura rossa direttamente verso il muro. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - F1, Brembo risponde a Charles Leclerc dopo le accuse sui freni

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