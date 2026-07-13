F1 novità Ferrari anche a Spa | programma orari e dove vedere il GP

La gara di Spa-Francorchamps rappresenta l’ultima tappa pre-estiva del campionato di Formula 1. La Ferrari arriva con due vittorie nelle ultime tre gare, ma la pista belga, nota per i lunghi rettilinei, potrebbe favorire le vetture motorizzate Mercedes. Le sessioni di prove e qualifiche sono programmate secondo orari stabiliti e la gara sarà visibile attraverso canali dedicati.

La F1 sbarca a Spa-Francorchamps per l’ultima tappa pre-estiva. La Ferrari affronta il weekend forte di 2 trionfi nelle recenti 3 gare, anche se sulla carta la pista belga non dovrebbe essere favorevole alla rossa a causa dei lunghi rettilinei che daranno una mano ai motorizzati Mercedes. La Ferrari sarà competitiva a Spa? Gli ingegneri di Maranello portano in pista una vettura pesantemente modificata rispetto al modello vincente in Gran Bretagna. L’obiettivo primario è ridurre la resistenza all’avanzamento sui lunghi rettilinei delle Ardenne, che teoricamente agevolano le monoposto Mercedes. La squadra guidata da Loic Serra rimuove il sistema STM per la prima volta nella stagione. 🔗 Leggi su Sportface.it

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What Ferrari will test at Monza: major SF-26 upgrade plan

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