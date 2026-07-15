La Ferrari si prepara al Gran Premio del Belgio senza annunci ufficiali, con il team che punta a ottimizzare ogni dettaglio. Il team principal ha dichiarato che si aspetta un fine settimana impegnativo, senza riferimenti a obiettivi specifici, ma concentrandosi sulla performance. Dopo le vittorie di Hamilton e Leclerc nelle ultime gare, la squadra cerca di mantenere la competitività sulla pista di Spa-Francorchamps.

Dopo le vittorie di Hamilton a Barcellona e Leclerc a Silverstone, la Ferrari arriva al GP del Belgio con l’obiettivo di dare continuità agli ultimi risultati. La Ferrari arriva al Gran Premio del Belgio con fiducia, ma senza proclami. Dopo aver vinto due degli ultimi tre GP, con Hamilton a Barcellona e Leclerc a Silverstone, la scuderia di Maranello punta a dare continuità agli ultimi risultati, consapevole però delle difficoltà del weekend di Spa-Francorchamps. Il circuito belga rappresenta una delle prove più complesse del calendario, anche per il meteo spesso variabile delle Ardenne. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. 🔗 Leggi su Sportface.it

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© Sportface.it - F1, Ferrari verso Spa senza proclami. Vasseur: “Weekend impegnativo, massimizzare ogni dettaglio”

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