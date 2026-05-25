Il Deportivo La Coruna torna in Liga dopo otto stagioni, grazie a una promozione ottenuta attraverso i playoff. La squadra spagnola ha superato la fase finale della competizione, assicurandosi il ritorno nella massima divisione. La promozione è stata possibile anche grazie a calciatori e staff italiani, che hanno contribuito con la loro esperienza. La squadra aveva subito la retrocessione nel 2015 e ora riprende il suo posto tra le migliori del campionato spagnolo.

Una gran bella storia, che porta con sé anche un pezzetto di Italia. Dopo 8 stagioni il Deportivo La Coruña torna in Liga. Grazie al 2-0 conquistato a Valladolid con doppietta del canterano camerunese Bil Nsongo la squadra galiziana si assicura il secondo posto con promozione diretta, dopo quello del Racing Santander. Al Nuevo Zorrilla c’erano migliaia di tifosi del Depor, perché la passione attorno alla squadra di Riazor è enorme, e quest’anno in casa c’erano sempre tra i 25 e i 29.000 spettatori e ieri allo stadio del Depor è stata aperta una fan zone per la possibile promozione. Entusiasmo clamoroso. Il Deportivo aveva lasciato la Liga nel 2018 al termine di un campionato orribile, chiuso con 21 sconfitte e appena 6 vittorie. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Chi si rivede: il Deportivo La Coruna torna nella Liga. E lo fa grazie a tanta Italia

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