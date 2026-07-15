A Castiglione della Pescaia si svolgono diversi eventi, tra cui iniziative per bambini e serate all'aperto. Oggi, in particolare, il Giardino della Biblioteca ospiterà l'appuntamento serale di “Estate in Famiglia”. Dalle 21, i bambini potranno partecipare a “Pirati Night”, un evento che prevede trucco a tema, accessori come bende e cappelli, mappe e una caccia al tesoro. L’evento si svolgerà fino al tramonto nella zona della Diaccia.

Molti gli appuntamenti a Castiglione della Pescaia. Oggi saranno i più piccoli i protagonisti con un nuovo appuntamento di “Estate in Famiglia”. Dalle 21 il Giardino della Biblioteca si trasformerà in un’isola dei pirati con ’Pirati Night’, una serata fra trucco a tema, bende, cappelli, mappe misteriose e una divertente caccia al tesoro. Sempre alle 21, in Piazza Solti, concerto della Filarmonica ’Puccini’ diretta dal maestro Giancarlo Gorelli, che proporrà un repertorio capace di spaziare dalla musica tradizionale ai grandi classici. Domani giornata dedicata allo sport e al benessere con la ’Fitness Night’. Nel pomeriggio, Piazzale Maristella ospiterà dimostrazioni sportive, tornei e attività aperte a cittadini e turisti di tutte le età. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Eventi a Castiglione e frazioni. Dalla ’Pirati Night’ dei bambini fino al tramonto nella Diaccia

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