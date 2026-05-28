Fiera del Mediterraneo boom di visitatori nella prima settimana | espositori ed eventi fino al 7 giugno

Nella prima settimana della Fiera del Mediterraneo a Palermo si registra un aumento del 20% dei visitatori rispetto all’anno scorso. L’evento, aperto fino al 7 giugno, conta numerosi espositori e diversi eventi programmati durante il periodo. La fiera ha attirato un pubblico più ampio rispetto alla precedente edizione, con un incremento consistente di presenze nelle prime giornate di apertura.

Incremento di visitatori del 20 per cento nella prima settimana della Fiera Campionaria a Palermo, rispetto all’anno scorso. “Vedo con grande piacere e soddisfazione che questo evento cresce ogni anno – commenta l’assessore comunale alle Attività Produttive, Giuliano Forzinetti - riqualificando. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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