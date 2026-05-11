Narciso Night 2026 | Pian della Cavalla dal tramonto alle stelle
Narciso Night 2026 si svolge nel territorio del Parco Regionale dell’Antola, precisamente a Pian della Cavalla, dal tramonto fino a sera. L’evento propone un modo insolito di osservare i narcisi, offrendo una prospettiva diversa rispetto alle visite diurne. Dall’altura si potrà ammirare l’avvallamento verde, solitamente meno frequentato, per godere di un’esperienza tranquilla e intima in un’area protetta.
Osservare i narcisi con occhi nuovi! Un approccio originale per ammirare i narcisi di Pian della Cavalla, nell’area protetta del Parco Regionale dell’Antola Dall’altura ammireremo l’avvallamento verde libero dai turisti delle ore diurne, con singolare compiacimento gusteremo il momento.🔗 Leggi su Genovatoday.it
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