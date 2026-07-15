Evasione fiscale nelle scuole private Scoperti 131 ' professori' irregolari in una paritaria di Agrigento

Le fiamme gialle di Agrigento hanno scoperto 131 insegnanti irregolari in una scuola privata gestita da una cooperativa. La verifica ha portato alla luce un sistema di impiego non conforme alle normative fiscali. La cooperativa, con sede nel capoluogo, offriva corsi di scuola superiore di secondo grado. Sono stati sequestrati documenti e avviate indagini per chiarire eventuali irregolarità fiscali e contributive.

Evasione fiscale nel settore dell’istruzione privata. Scoperti 131 'professori' irregolarmente impiegati. I finanzieri del Comando provinciale di Agrigento hanno individuato una società cooperativa con sede nel capoluogo, attiva nella conduzione di un istituto privato che assicurava corsi di scuola superiore di secondo grado. Gli approfondimenti condotti dalle Fiamme gialle, con la collaborazione della Direzione provinciale dell’Inps, hanno messo in luce l’irregolarità dei contratti di collaborazione a progetto stipulati dalla coop con tutti i docenti. Ciò ha determinato la riqualificazione del rapporto lavorativo come subordinato per le 131 posizioni lavorative analizzate, con conseguente addebito, della maggior contribuzione evasa e delle relative sanzioni per, un importo complessivo di oltre 435 mila euro. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

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