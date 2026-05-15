Evasione fiscale operazione milionaria in Sardegna | scoperti 100 yacht non dichiarati

La Guardia di Finanza di Cagliari ha individuato più di cento yacht di lusso e imbarcazioni mai dichiarate al Fisco e registrate all’estero, nonostante i proprietari risultino residenti in Italia. L’operazione ha portato alla scoperta di un’evasione fiscale di notevoli dimensioni, collegata a un’attività di controllo mirata sulle imbarcazioni di elevato valore. Le imbarcazioni sono state sequestrate e sottoposte a verifiche, mentre sono in corso ulteriori accertamenti sulle dichiarazioni fiscali dei proprietari.

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La Guardia di Finanza di Cagliari ha scoperto oltre cento yacht e imbarcazioni di lusso mai dichiarati al Fisco e registrate all’estero, nonostante i proprietari risultassero residenti in Italia. Una maxi evasione fiscale da oltre 48 milioni di euro. L’indagine, denominata “Red Jack” ed effettuata in diversi porti turistici della Sardegna, punta i riflettori proprio sul cosiddetto stratagemma del “flagging out”, utilizzato per aggirare costi gestionali e assicurativi e per occultare il possesso di beni di lusso all’attenzione dell’Erario. Pronte sanzioni fino a 23 milioni di euro. Cos’è il flagging out, il sistema delle barche con bandiera estera. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Evasione fiscale, operazione milionaria in Sardegna: scoperti 100 yacht non dichiarati ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Evasione fiscale, operazione milionaria in Sardegna: scoperti 100 yacht non dichiarati al FiscoLa Guardia di Finanza di Cagliari ha scoperto oltre cento yacht e imbarcazioni di lusso mai dichiarati al Fisco e registrate all’estero, nonostante i... Yacht ed evasione fiscale: maxi operazione della GdF in SardegnaIl Reparto Operativo Aeronavale della GdF di Cagliari ha portato a termine l’operazione «Red Jack», una delle più imponenti attività nel settore... Evasione fiscale, operazione milionaria in Sardegna: scoperti 100 yacht non dichiarati al FiscoI controlli della Guardia di Finanza nei porti turistici sardi hanno individuato numerosi casi di flagging out, il meccanismo secondo cui una barca di lusso viene registrata ... quifinanza.it Operazione Red Jack: i finanzieri di Cagliari scovano 100 barche non dichiarate al fisco, evasione per 23 milioniOperazione Red Jack: i finanzieri di Cagliari scovano 100 barche non dichiarate al fisco, evasione per 23 milioni - sardiniapost ... sardiniapost.it