Evasione fiscale operazione milionaria in Sardegna | scoperti 100 yacht non dichiarati
La Guardia di Finanza di Cagliari ha individuato più di cento yacht di lusso e imbarcazioni mai dichiarate al Fisco e registrate all’estero, nonostante i proprietari risultino residenti in Italia. L’operazione ha portato alla scoperta di un’evasione fiscale di notevoli dimensioni, collegata a un’attività di controllo mirata sulle imbarcazioni di elevato valore. Le imbarcazioni sono state sequestrate e sottoposte a verifiche, mentre sono in corso ulteriori accertamenti sulle dichiarazioni fiscali dei proprietari.
La Guardia di Finanza di Cagliari ha scoperto oltre cento yacht e imbarcazioni di lusso mai dichiarati al Fisco e registrate all’estero, nonostante i proprietari risultassero residenti in Italia. Una maxi evasione fiscale da oltre 48 milioni di euro. L’indagine, denominata “Red Jack” ed effettuata in diversi porti turistici della Sardegna, punta i riflettori proprio sul cosiddetto stratagemma del “flagging out”, utilizzato per aggirare costi gestionali e assicurativi e per occultare il possesso di beni di lusso all’attenzione dell’Erario. Pronte sanzioni fino a 23 milioni di euro. Cos’è il flagging out, il sistema delle barche con bandiera estera. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
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